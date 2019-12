1&1 Drillisch mietet Telefonica-Frequenzen für 5G-Netz

18.12.2019 - 18:07 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die 1&1 Drillisch AG wird - wie bereits zum Ende der 5G-Auktion angekündigt - Frequenzen für den Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes bei Telefónica anmieten. Dabei handelt es sich um zwei Frequenzblöcke von jeweils 10 MHz im Bereich 2,6 GHz. Einen entsprechenden Vertrag haben 1&1 Drillisch und Telefónica Deutschland jetzt unterzeichnet, wie beide Unternehmen mitteilten.Die beiden Frequenzblöcke stehen 1&1 Drillisch bis zum 31. Dezember 2025 zur Verfügung. 1&1 Drillisch hatte bei der im Juni 2019 beendeten Auktion von Mobilfunkfrequenzen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz insgesamt zwei Frequenzblöcke à 10 MHz im Bereich 2 GHz und fünf Frequenzblöcke à 10 MHz im Bereich 3,6 GHz ersteigert. Während das 3,6 GHz-Spektrum bereits zur Verfügung steht, werden die Frequenzen im 2 GHz Band erst ab dem 1. Januar 2026 nutzbar sein. Mit dem von Telefónica angemieteten Spektrum werde der Zeitraum überbrückt, bis die eigenen Frequenzblöcke im Bereich 2 GHz nutzbar sind.Mit der Frequenzüberlassung erfüllt Telefónica Deutschland eine Auflage der Europäischen Kommission aus dem Zusammenschluss von Telefónica Deutschland und E-Plus in 2014. Telefónica Deutschland nutzt zudem die Gelegenheit, einen kleinen Teil seiner Nahversorgungs-Frequenzen zu monetarisieren. Die Höhe des Nutzungsentgeldes wurde nicht genannt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/shaEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.