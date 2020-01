24.000 Ladesäulen bundesweit - München führt Ranking an

10.01.2020 - 10:15 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Fahrer von Elektroautos können bundesweit an 24.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom beziehen. Das waren im Dezember 2019 fast 8.000 mehr als im Vorjahr - ein Zuwachs von 50 Prozent, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin mitteilte. Der Anteil der Schnelllader liegt demnach aktuell bei rund 15 Prozent. München führt das Städteranking an und hat damit Hamburg überholt.In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es 1.103 Ladepunkte, in der Hansestadt 1.070 und in Berlin 974. Mit deutlichem Abstand folgen Stuttgart (405), Düsseldorf (225) und Leipzig (215). Im Bundesländer-Vergleich konnte Baden-Württemberg den größten Zuwachs mit 60 Prozent auf 4.094 Auftankstationen verzeichnen, gefolgt von Bayern (plus 56 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (plus 42 Prozent).Dem stehen laut BDEW deutschlandweit rund 220.000 E-Autos und Plug-in-Hybride gegenüber. Damit kommen auf jede Ladestation neun Fahrzeuge. Der Verband forderte die Politik auf, nun auch im privaten Bereich die Hürden für den Aufbau der Ladeinfrastruktur abzubauen.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.