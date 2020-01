5 Themen, die am Dienstag für Anleger wichtig sind

Der deutsche Aktienmarkt scheint am Dienstag den Erholungsversuch vom Vortag fortzusetzen. Zum Wochenstart hatte der DAX zunächst deutlich bis auf 12.948 Punkte nachgegeben, seine Verluste dann aber ein gutes Stück weit aufgeholt. Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutschen Leitindex nun etwa 0,3 Prozent erholt taxiert bei 13.170 Punkten. Damit würde der DAX wieder über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend handeln, unter die er am Montag gefallen war.



Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch die Ölpreise als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können. Ein Barrel Rohöl der Sorte WTI kostete zuletzt 62,54 Dollar, Nordsee-Öl Brent verbilligte sich auf 68,31 Dollar. - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.

Vorgaben aus den USA



Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben am Montag die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial +0,24% beendete den Handel mit plus 0,2 Prozent auf 28.703 Punkten knapp unter seinem Tageshoch. Noch besser erholten sich die anderen Indizes: So rückte der marktbreite S&P 500 +0,18% um 0,4 Prozent auf 3.246 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 +0,62% um 0,6 Prozent auf 8.848 Punkte vor. Damit sind die jüngsten Rekorde wieder in Reichweite.

Vorgaben aus Fernost



Auch die Börsen Japans und Chinas haben am Dienstag zugelegt. Bisher blieb die befürchtete Reaktion des Iran auf die Ermordung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA aus, so dass die die angespannten Nerven vieler Investoren zunächst beruhigten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng +0,21% in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um etwas mehr als ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei +1,60% schloss mit einem Plus 1,6 Prozent auf 23.575 Punkte.



Iran-/Irak-Konflikt

Der bei einem US-Raketenangriff getötete iranische Generals Ghassem Soleimani wird heute in seinem Geburtsort Kerman beerdigt. Mit Ablauf des Dienstag endet auch die Staatstrauer. Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader gab zu bedenken, dass die Iran-Krise die Börse noch eine Weile beschäftigen dürfte, auch wenn ein direkter Angriff des Iran auf amerikanische Kriegsschiffe oder Militärstützpunkte aktuell eher unwahrscheinlich erscheine.



Trotz der Forderung des irakischen Parlaments nach einem Truppenabzug aller ausländischen Streitkräfte hegt das US-Militär nach eigenen Angaben keine dahingehenden Pläne. "Die US-Politik in Bezug auf unsere Truppenpräsenz im Irak hat sich nicht verändert", erklärte Pentagon-Sprecherin Alyssa Farah. Damit trat sie dem - durch einen Brief an das irakische Verteidigungsministerium entstandenen - Eindruck entgegen, das Militär habe Vorbereitungen für einen Abzug der US-Soldaten angekündigt. Generalstabschef Mark Milley bezeichnete den Brief später als Entwurf, der versehentlich publik geworden sei.

Konjunkturdaten

In Japan lief bereits der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich über die Ticker. Ab 10 Uhr gibt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) seinen wirtschaftspolitischen Ausblick für 2020. Um 11 Uhr schaut der Markt auf die Verbraucherpreise sowie den Einzelhandelsumsatz aus der Euro-Zone. Am Nachmittag stehen US-Daten auf dem Programm: Um 14.30 Uhr die Handelsbilanz und um 16 Uhr der vielbeachtete ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Aus Unternehmenssicht ist noch die Technikmesse CES in den USA interessant sowie eine Keynote-Vorstellung von Daimler.

Unternehmens-News

Unternehmensseitig ist es noch relativ ruhig. Nachdem die Aktien der Lufthansa +1,11% an den vergangenen beiden Handelstagen vom angezogenen Ölpreis belastet wurden, konnten sie sich nun am Dienstag vorbörslich um etwa ein Prozent erholen.



Eine Abstufung von Delivery Hero -1,96% durch die Commerzbank belastete die Aktien des Essenslieferdienstes. Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Dezember empfiehlt Analyst Stephan Klepp nun, die Aktie im Depot zu reduzieren. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie um 1,5 Prozent bergab.

Die Aktien von Evotec +3,57% dagegen gehörten im MDAX +0,76% mit 2,3 Prozent zu den vorbörslichen Gewinnern. Der Wirkstoffforscher kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb über eine Millionenzahlung freuen. Die Ende 2016 gestartete Allianz mit dem US-Konzern Celgene, der mittlerweile zu Bristol-Myers Squibb zählt, wird um bestimmte Zelllinien erweitert. (Mit Material von dpa-AFX)