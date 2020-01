5 Themen, die am Donnerstag für Anleger wichtig sind

Gemäßigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran sorgen am Donnerstag wieder für Entspannung an den Finanzmärkten. Der deutsche Leitindex DAX +1,20% wurde vor Xetra-Handelsstart rund ein Prozent höher auf 13.445 Punkten taxiert. Das wäre der höchste Stand seit dem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13.600 Zählern.



Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch der Iran kündigte zunächst keine neuen Angriffe an.



Schon am Vortag hatte die Vergeltung die Anleger in Frankfurt nicht nachhaltig erschreckt. An der Wall Street griffen Anleger dann am Vorabend beherzt zu, der Dow verpasste ein neues Rekordhoch nur knapp. "Es scheint fraglich, ob Trump im Wahljahr einen Krieg vom Zaun brechen will", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Das amerikanische Volk sei "erwiesenermaßen kriegsmüde". - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



Vorgaben aus den USA



Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch den Kursen am US-Aktienmarkt neuen Auftrieb gegeben. Der marktbreite S&P 500 +0,36% und der technologielastige Nasdaq 100 +0,75% drangen im Verlauf in bisher nicht erreichte Höhen vor. Sie schlossen mit plus 0,5 Prozent auf 3.253 Punkte beziehungsweise im Fall des Nasdaq mit plus 0,8 Prozent auf 8.912 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial +0,56% ging es um 0,6 Prozent hoch auf 28.745 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke fehlten ihm zeitweise weniger als sieben Zähler. In der letzten halben Stunde vor Sitzungsende ging den Indizes die Luft etwas aus.

Handel in Fernost



Die Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat auch die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. So scheint zumindest die unmittelbare Gefahr eines Krieges im Nahen Osten trotz eines iranischen Vergeltungsangriffes auf US-Militärbasen im Irak als Reaktion auf die gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani gebannt. Denn: US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt, aber keine weiteren Militärschläge. Der japanische Leitindex Nikkei +2,31% stieg bis zum Handelsschluss um 2,3 Prozent auf 23.739 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng +1,68% in Hongkong legten jeweils um mehr als ein Prozent zu.

Unternehmens-News



Mit Blick auf die Einzelwerte spielt die Musik am Donnerstag eher in der zweiten deutschen Börsenliga - mit positiven Kursreaktionen. Allen voran stiegen im MDAX +0,72% die Aktien von Evotec +3,16% im vorbörslichen Handel um 3,3 Prozent, weil der Wirkstoffforscher seine strategische Allianz mit dem Pharmariesen Bayer +1,45% erweitert.



Außerdem setzte es sich am Donnerstag fort, dass viele Experten ihre Aktienempfehlungen im neuen Jahr überarbeiten. Die Commerzbank zum Beispiel empfiehlt nun die Biotech-Aktie von Morphosys +2,94% zum Kauf, sie stieg vorbörslich um 1,8 Prozent. Mit einem deutlich nach oben geschraubten Kursziel von 160 Euro sieht Daniel Wendorff wieder Potenzial. Am Vortag hatte die Aktie bei knapp 130 Euro geschlossen.



Bei Aixtron +6,88% war es das Bankhaus Lampe, das nun zum Kauf rät. Mit 12,50 Euro liegt das Kursziel hier mehr als ein Viertel über dem jüngsten Niveau bei gut 9 Euro. Vorbörslich rückte die Aktie des Spezialanlagenbauers für die Chipindustrie um 2,4 Prozent vor.

Im DAX wiederum zieht BMW +0,73% auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent an. Als Treiber galt hier eine optimistischere Einschätzung mit "Outperform" durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas +0,47%.



Auftragseingang im Maschinenbau

Um 10 Uhr legt der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bekannt, wie viele Aufträge die deutschen Maschinenbauer im November erhalten haben. Der Strukturwandel in der Autoindustrie, das raue Handelsklima und die daraus folgende Investitionszurückhaltung vieler Kunden haben 2019 zu einem spürbaren Produktionsrückgang in der exportstarken Branche geführt. Experten rechnen nicht damit, dass sich die Lage im neuen Jahr groß bessern wird.



Konjunkturdaten



Der Tag begann mit den Zahlen zur Verbraucherpreis-Entwicklung in China am frühen Morgen. Die Afrikanische Schweinepest und hat die Inflation in China im vergangenen Jahr stark ansteigen lassen. Die Verbraucherpreise legten 2019 um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking berichtete. Der Anstieg gehe vor allem auf steigende Nahrungsmittelpreise zurück, die im Dezember um 17,4 Prozent zulegt hätten. Die Schweinepreise hätten sich im vergangenen Monat mit einem Zuwachs von 97 Prozent weiter fast verdoppelt, berichtete das Statistikamt.



Für Deutschland standen um 8 Uhr die Industrieproduktion und die Handelsbilanz auf dem Programm. In der deutschen Industrie zeichnet sich demnach ein Ende der jüngsten Schwächephase ab. Im November haben die Betriebe ihre Gesamtproduktion unerwartet stark gesteigert. Die Herstellung habe im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt mit.



Schwacher November hingegen für Deutschlands Exporteure: Die Unternehmen lieferten Waren im Wert von 112,9 Milliarden Euro ins Ausland, das waren 2,3 Prozent weniger als im Vormonat. Die Einfuhren verringerten sich um 0,5 Prozent im Monatsvergleich auf 94,6 Milliarden Euro.



Um 13.30 Uhr folgt noch das Sitzungsprotokoll der EZB. Und aus den USA werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14.30 Uhr erwartet. (Mit Material von dpa-AFX)