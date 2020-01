5 Themen, die am Montag für Anleger wichtig sind

Während sich die Anleger am Heiligen-Drei-Königs-Tag in den südlichen Bundesländern wegen des Feiertags meist andächtig zurückhalten, dürfte auch im Rest Deutschlands zum Wochenbeginn keine große Kauflust aufkommen. Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wird der DAX wohl in Richtung der Marke von 13.000 Punkten fallen. Auch für die übrige Woche muss mit Unsicherheiten an den Börsen gerechnet werden.



Kurz vor Xetra-Börsenstart wurde der deutsche Leitindex -1,34% am Morgen 0,8 Prozent tiefer als beim Freitagsschluss taxiert bei nun 13.114 Punkten. Letztmals lag der deutsche Leitindex vor rund einem Monat unter der runden Marke von 13.000 Zählern. "Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", schrieb Devisen-Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank in einem Marktkommentar.



Anleger könnten also weiter auf Nummer sicher gehen: Die Kurse von als sicher geltenden US-Staatsanleihen legten in Asien nochmals leicht zu, während die Aktienbörsen überwiegend nachgaben. Der Goldpreis zog weiter deutlich an und stand am Morgen bei 1.575 Dollar. Auf Euro-Basis hat die Feinunze bei 1.415 Euro sogar ein neues Allzeithoch erreicht. , ebenso wie die Ölpreise. Sowohl WTI als auch Brent verteuerten sich um weitere zwei Prozent. Ein Barrel Nordsee-Öl kostet am Terminmarkt nun wieder über 70 Dollar. - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



Iran-Konflikt

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad hat das Parlament im Irak überraschend für einen Abzug der rund 5.000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt.



Die deutsche Wirtschaft steht bei einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten aus Sicht führender Ökonomen vor einer zusätzlichen Belastungsprobe. Hintergrund sei vor allem die hohe Exportabhängigkeit deutscher Unternehmen, wie die Präsidenten des Berliner DIW und des Kieler IfW, Marcel Fratzscher und Gabriel Felbermayr, deutlich machten.



Vorgaben aus den USA



Nach einem verheißungsvollen Jahresauftakt hat der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran den US-Aktien bereits am Freitag einen Dämpfer verpasst. Tags zuvor hatten die New Yorker Leitbörsen mit Rekorden noch eine positive Duftmarke für das Jahr 2020 gesetzt, nun aber büßten sie einen Teil der Donnerstagsgewinne wieder ein. Nach einem anfänglichen Kursrutsch bis auf 28.500 Punkte erholte sich der Dow Jones Industrial -0,81% etwas. Zu Handelsschluss fiel er noch um 0,8 Prozent auf 28.634 Punkte, womit er in der zu Ende gegangenen Woche ein hauchdünnes Minus verbuchte.

Vorgaben aus Fernost



Die Aktienbörsen in Asien starteten schwach in die neue Woche, während Anleger weiter einen sicheren Hafen in den als sicher geltenden Anleihepapieren suchen. Investoren seien nun mit einem schwer kalkulierbaren Risiko konfrontiert und träfen entsprechend Vorsorge, erklärte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiTrader. Von Panik könne aber keine Rede sein. So habe es keinen Ausverkauf bei Aktien gegeben.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,84 Prozent auf 4.110 Punkte und in Hongkong sank der Hang Seng -0,95% um etwas mehr als ein Prozent auf 28.137 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei -1,91% schloss bei 23.204 Punkten und damit fast zwei Prozent im Minus.



Konjunkturdaten

Der deutsche Einzelhandel hat im November deutlich höhere Umsätze erzielt. Die Erlöse seien im Monatsvergleich real, kalender- und saisonbereinigt um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang 2019. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet.



Investoren schauten in der Früh zunächst Richtung China, wo in der Nacht der Caixin Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe veröffentlicht wurde. Um 09.55 Uhr folgen die Daten für Deutschland, fünf Minuten später das Barometer für die Euro-Zone. Am Nachmittag um 15.45 Uhr wird dann noch der Einkaufsmanagerindex für die USA der Firma Markit bekannt gegeben.

Unternehmens-News

Wie schon am vergangenen Freitag stützen die gestiegenen Rohölpreise europäische Ölwerte, Fluglinien jedoch leiden. Die schon vor dem Wochenende schwachen Papiere der Lufthansa -2,60% fielen vorbörslich nochmals etwas. Noch wenig Unternehmensnachrichten gibt es am Montag. Nach dem Jahreswechsel kommen Analysten in die Gänge, wie diverse neue Einschätzungen zeigen. JPMorgan etwa blickt für 2020 optimistischer auf diverse Automobilwerte, darunter die nun mit "Overweight" eingestuften Aktien von Zulieferern wie Schaeffler +3,22% oder Jost Werke +0,95%. Im vorbörslichen Handel zeigten sich diese beiden Aktien im schwachen Marktumfeld recht stabil.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer -1,58% von 91 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem sich die europäischen Pharmawerte 2019 besser als die US-Branche entwickelt hätten, stünden die Chancen auf eine Wiederholung im laufenden Jahr weniger gut, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.



Die Papiere von Telefonica Deutschland +2,30% stehen derweil wegen einer Kaufempfehlung durch die Analysten von HSBC +0,10% im Blick. Vorbörslich ging es hier um 0,8 Prozent aufwärts. Metro -4,23% dagegen erhält nun von den Bernstein-Experten mit "Underperform" ein negatives Votum. Die Aktien gaben vor Börsenstart etwa 1 Prozent nach.