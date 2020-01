6 Themen, die am Freitag für DAX-Anleger wichtig sind

Der Aufschwung am Aktienmarkt dürfte auch am letzten Handelstag der Woche weitergehen. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte dem DAX +0,01% am Freitag sogar zu einem neuen Rekordhoch verhelfen. Vor Börsenstart wurde der deutsche Leitindex bei 13.526 Punkte taxiert und damit 0,3 Prozent im Plus.



Der bisherige Kursrekord bei 13.596 Zählern wurde im Verlauf des 23. Januar 2018 erzielt. Auch der MDAX -0,04% der mittelgroßen Börsentitel steht kurz vor einem neuen Rekordhoch. Beim EuroStoxx können Anleger von diesen Sphären nur träumen, auch bei ihm zeichnet sich am Freitag aber ein positiver Start ab.



"Der DAX scheint aktuell nur eine Richtung zu kennen - nach oben", sagte am Morgen Christian Schmidt von der Helaba. Auf Wochensicht zeichnet sich für den DAX ein deutlicher Gewinn von mehr als zwei Prozent ab - trotz des iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak. "Investoren scheinen überzeugt zu sein, dass sich die Lage im Nahen Osten entspannt hat, zumindest bis auf weiteres", schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. - Folgende Themen könnten heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



Krisentreffen zu Lage in Nahost und Libyen



Die EU-Außenminister beraten heute ab 15 Uhr bei einem Sondertreffen in Brüssel über die Krisenherde in Nahost und Libyen. Von dem Treffen soll vor allem ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Die Staatengemeinschaft hatte in beiden Konflikten jüngst versucht, ihre diplomatischen Kanäle zu nutzen. Für Deutschland wird Bundesaußenminister Heiko Maas in Brüssel erwartet.



Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran verdichten sich unterdessen die Hinweise auf einen versehentlichen Raketenbeschuss durch den Iran als Ursache. Die Regierungen in Kanada und Großbritannien haben nach eigenen Angaben Informationen, die auf den Abschuss durch eine iranische Rakete hinweisen. Diese Theorie wird US-Medienberichten zufolge auch in den USA verfolgt. Offiziell wird die Ursache für den Absturz weiter untersucht.



Ansonsten dürften sich die Blicke der Anleger wieder auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China richten, denn in der kommenden Woche soll zwischen beiden Staaten eine Teileinigung im Zolldisput unterzeichnet werden. Beim Dauerthema Brexit stimmte das britische Unterhaus am Vortag wie erwartet endgültig für den EU-Austritt per Ende Januar.



Vorgaben aus den USA



Entspannungssignale im US-Iran-Konflikt haben am Donnerstag die New Yorker Börsen in neue Höhen getrieben. Alle großen Indizes markierten Rekorde. Der Dow Jones Industrial +0,74% nahm die Marke von 29.000 Punkten ins Visier, an die er bis auf zwölf Punkte heranrückte. Mit 28.956 Punkten und damit 0,7 Prozent höher ging der Leitindex aus dem Handel. Die Charttechnik-Experten von Index Radar sehen den Dow noch nicht als überhitzt an, dies wäre frühestens ab 29.150 Punkten der Fall.



Handel in Fernost



Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Den Indizes fehlte nach den zuletzt guten Entwicklungen infolge der leichten Entspannung zwischen den USA und dem Iran vorerst die Kraft für weitere große Sprünge. Der japanische Leitindex Nikkei +0,47% stieg bis zum Handelsschluss um ein halbes Prozent auf 23.850 Punkte - der höchste Stand seit 1991. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel hingegen zuletzt leicht. Der Hang Seng +0,19% in Hongkong legten indes leicht zu.

Konjunkturdaten



Zum Wochenschluss ist der Fokus auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der um 14.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wird. Dazu gehört neben der Veröffentlichung der neu geschaffenen Stellen und der Arbeitslosenquote auch die Bekanntgabe der durchschnittlichen Stundenlöhne. Die Lagerbestände im Großhandel stehen dann um 16 Uhr auf dem Programm.



Unternehmens-News



Auf Unternehmensseite sorgt am Morgen vor allem RWE +2,84% für Gesprächsstoff. Die Hoffnung auf eine hohe Entschädigung für den Kohleausstieg hat die Aktien vorbörslich um 2 Prozent nach oben getrieben. Der Versorger dürfte bis zu zwei Milliarden Euro an Entschädigung erhalten, schrieb die Rheinische Post unter Berufung auf Parteikreise. Sollte diese Summe tatsächlich fließen, wäre das wohl deutlich mehr als am Markt erwartet.



Ansonsten sorgen weiter Analysenkommentare für vorbörsliche Bewegungen. Beim Anlagenbauer Dürr +6,91% half vorbörslich eine Kaufempfehlung der Societe Generale. Uniper -2,00% und Hella -1,85% dagegen litten unter Abstufungen durch verschiedene Analysehäuser. Für den Energiekonzern Uniper haben die US-Banken Citigroup und Bank of America negative Haltungen angenommen. Beim Autozulieferer Hella strich das Bankhaus Lampe seine bisherige Kaufempfehlung.

Zahlen zum Bauhauptgewerbe

Bauunternehmen in Deutschland machen dank großer Nachfrage nach Immobilien und öffentlichen Investitionen in den Straßenbau weiterhin gute Geschäfte. Im Oktober verbuchte das Bauhauptgewerbe 1,3 Prozent höhere Umsätze als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von Januar bis einschließlich Oktober 2019 ergab sich nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde bei den Erlösen ein Plus von 5,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Ein Teil des Umsatzzuwachses erklärt sich mit höheren Preisen. Bauherren müssen tiefer ins Portemonnaie greifen.



(Mit Material von dpa-AFX)