6 Themen, die am Montag für Anleger wichtig sind

Während hierzulande die Menschen heute eher Weihnachtsgeschenke und Familie im Kopf haben, wird an den Börsen noch gehandelt (und in der Redaktion von finanztreff.de noch gearbeitet). Bei geringen Umsätzen wird der DAX +0,01% vor Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent niedriger taxiert bei 13.293 Punkten.



Exakt Vor einer Woche hatte der Leitindex noch mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten. Trotz der wohl besinnlichen Zeit um die Feiertage herum könnte der DAX jedoch nach Meinung einiger Börsianer durchaus neue Jahreshöhen anstreben (siehe Wochenausblick). - Folgende Themen könnten heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



China senkt Einfuhrzölle



Marktteilnehmer, die ihre Bücher für dieses Jahr noch nicht geschlossen haben, könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe von 850 Gütern im Wert von einigen Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.



Vorgaben aus den USA



Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die großen Börsenindizes erklommen am Freitag erneut historische Höchststände. "Anleger jagen jetzt dem Markt hinterher", sagte Analyst Kenneth Worthington von der US-Bank JPMorgan. Der Dow Jones Index +0,28% stieg um 0,3 Prozent auf 28.455 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf einen Gewinn von gut einem Prozent. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche.



Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 +0,15% und der technologielastige Nasdaq 100 +0,43%. Beide Börsenbarometer sind nunmehr sieben Handelstage in Folge auf neue Rekordmarken geklettert.

Vorgaben aus Fernost



An den asiatischen Aktienmärkten gab es zum Auftakt der Weihnachtswoche größtenteils leichte Verluste. So setzten sich vor allem in China die Verlsute der vergangenen Handelstage fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt rund ein halbes Prozent nach. In Japan war der breit gefasste Topix-Index leicht im Minus, während der Leitindex Nikkei 225 +0,02% minimal auf 23.821 Punkte zulegte.



Konjunkturdaten



Die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern sind im November weniger stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Importpreise 2,1 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Im Vormonat waren sie noch um 3,5 Prozent gefallen. Das war der stärkste Rückgang seit etwa drei Jahren gewesen. Analysten hatten für November mit einem Minus von 2,1 Prozent gerechnet.



Aus den USA kommen noch zwei November-Daten: Um 14.30 Uhr wird der Chicago Fed National Activity Index (CFNA) veröffentlicht, um 16 Uhr die Neubauverkäufe.



Unternehmens-News



Unter den Einzelwerten hierzulande könnten die Aktien von Bayer +3,02% zu den Favoriten gehören. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern erhält im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern Unterstützung der US-Regierung. Dies kam bei dem Konzern gut an. "Wir freuen uns, dass die Vereinigten Staaten ihre Sichtweise in diesem Verfahren eingebracht haben, die mit unseren Argumenten in diesem Fall übereinstimmt", teilte das Unternehmen mit. Die Bayer-Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate knapp 1 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

Der Sportartikelkonzern Adidas +0,93% bekräftigte nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", sagte Firmen-Chef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für die Anteilsscheine von Adidas ging es auf Tradegate moderat nach oben.



Die Aktien der Lufthansa -0,78% geben vorbörslich leicht nach, nachdem die Schlichtung mit der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Ufo gescheitert ist und diese nun mit weiteren Streiks droht. Nach den Weihnachtsfeiertagen seien jederzeit kurzfristig anberaumte Arbeitsniederlegungen möglich.



Schlechte Nachrichten kamen bereits am Freitagabend von Koenig & Bauer -10,69%: Der Druckmaschinenhersteller senkte seine Jahresziele. Wegen des weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfelds seien nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und nicht alle für dieses Jahr vorgesehenen Abschlüsse getätigt werden, hieß es. Die Aktien sackten auf Tradegate um fast 8 Prozent ab.



Index-Veränderungen



Ansonsten werden an diesem Montag einige Index-Veränderungen wirksam. So rücken die Softwarefirma TeamViewer +1,16% und der Batteriehersteller Varta -0,68% in den Mittelwerte-Index MDAX -0,02% auf. Dafür steigen 1&1 Drillisch +0,55% und Fielmann +0,21% in den SDAX +0,27% ab.

Die Comdirect Bank -0,45% steigt in den SDax auf. Damit hat der Nebenwerteindex drei neue Mitglieder. Neben Varta verlassen Steinhoff +1,727% und BayWa +0,52% den Index. (mmr mit Material von dpa-AFX)