7 Themen, die am Donnerstag für Anleger wichtig sind

Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich am Donnerstag eine etwas freundlichere Börseneröffnung ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,33% bei 13.236 Punkten taxiert - ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Am Montag hatte der Leitindex noch bei 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das bisherige Rekordhoch von.13 596 Punkten.



Hatten Börsenbeobachter noch vor wenigen Tagen darauf spekuliert, dass im Zuge der Jahresendrally die Marke geknackt werden könnte, richten sich nun die Blicke eher auf das neue Jahr. "Es ist vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehrt", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Mit dem großen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an."



Die Freude am Markt über die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Hoffnung auf einen geregelten Brexit nach dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien konnten den Handel bisher nur kurz befeuern. Auch an der Wall Street, die in ihrem Rekordrausch dem deutschen Markt vorweg gelaufen war, wird die Luft dünner. - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.

Vorgaben aus den USA



Die Luft am US-Aktienmarkt wird immer dünner. Zwar schwangen sich der marktbreite S&P 500 +0,02% und der technologielastige Nasdaq 100 +0,06% am Mittwoch nochmals zu neuen Rekorden auf. Am Ende gaben sie die ohnehin bescheidenen Gewinne jedoch wieder ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,10% verbuchte zur Schlussglocke ein Minus von 0,10 Prozent auf 28 239,28 Punkte. Ein neues Rekordhoch blieb der Dow schuldig.

Vorgaben aus Fernost



Die meisten Aktienkurse in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng -0,36% in Hongkong sanken zuletzt moderat. In Japan fiel der Nikkei -0,29% um 0,3 Prozent auf 23.864 Punkte.

Konjunkturdaten



Auf Konjunkturseite stehen an diesem Donnerstag Zinsentscheide einiger Notenbanken an. Große Impulse für die hiesige Börse werden hiervon aber nicht erwartet. Die Bank of Japan hatte es in ihrer Sitzung beim Status Quo belassen. Um 13 Uhr werden die Ergebnisse der Bank of England erwartet. Weiter geht es um 14.30 Uhr in den USA mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philly Fed-Index. Um 16 Uhr folgen dann noch die Frühindikatoren sowie Daten zum Häusermarkt.



Wirtschaft warnt vor Belastungen bei höherem CO2-Preis

Die Wirtschaft warnt vor Belastungen für Unternehmen bei einem höherem CO2-Preis. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwar sei die geplante viel stärkere Absenkung der EEG-Umlage ein wichtiges Entlastungssignal. "Die Erhöhung des CO2-Preises bedeutet allerdings zugleich eine deutliche Zusatzbelastung für viele Unternehmen. Deshalb ist nun eine direkte Kompensation für mittelständische Industriebetriebe oder Logistiker umso dringlicher."



Unternehmens-News



Der Zahlungsdienstleister Wirecard -2,21% ist erneut ins Fadenkreuz der Financial Times geraten. Autor Dan McCrum hat sich diesmal die Übernahme eines indischen Unternehmens aus dem Jahre 2015 vorgenommen, die vor allem von Leerverkäufern kritisiert wird. Die Wirecard-Aktie verliert vorbörslich gut ein Prozent.



Vorbörslich gestärkt präsentierten sich am Morgen die Papiere der Hornbach Holding +1,85%. Der Baumarkt-Konzern gab endgültige Quartalszahlen bekannt, nachdem das Unternehmen bereits vor rund einer Woche Eckdaten vorgelegt und die Prognosen angehoben hatte. Dies hatte der seit Mitte August stetig anziehenden Aktie bereits kräftigen Schub beschert - das Papier kostete zuletzt so viel wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr.

Bei Evotec +0,98% gibt es eine weitere Erfolgsmeldung. Die Allianz mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi -0,60% läuft rund - nun kassiert der Hamburger Biotechforscher die dritte Meilensteinzahlung aus der Zusammenarbeit mit den Franzosen im Bereich Diabetes. Evotec bekommt drei Millionen Euro. Erst am Vortag hatte das Unternehmen die Erweiterung einer anderen Zusammenarbeit mit Sanofi bekanntgegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich für die Evotec-Papiere um knapp 0,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben.

In den hinteren Börsenreihen macht am Morgen zudem der Personaldienstleister Amadeus Fire -1,73% mit einer Übernahme Schlagzeilen. Das Unternehmen verleibt sich die Dortmunder Comcave ein, einen Anbieter im Bereich Erwachsenenbildung.

Europäischer Gerichtshof urteilt mehrmals



Am EuGH werden heute vier Urteile erwartet, die Auswirkungen auf Unternehmen und Finanzen haben dürften. So wird über die Pflichten des deutschen Pensions-Sicherungs-Vereins geurteilt. Ein Ruheständler aus Deutschland kämpft darum, seine volle Betriebsrente zu bekommen, nachdem zunächst die zuständige Pensionskasse in Schwierigkeiten geriet und anschließend sein früherer Arbeitgeber insolvent wurde.



Ein EuGH-Gutachten wird sich zudem mit der Klage des Datenaktivisten Schrems gegen Facebook befassen. Auch im Streit über AirBnB in Frankreich urteilt der EuGH. Es um die Frage, ob die Tätigkeit von Airbnb in Frankreich unter die E-Commerce-Richtlinie und damit unter Dienstleistungsfreiheit fällt.



Auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Recht auf Rücktritt bei Lebensversicherungen dürfte viele Verbraucher interessieren. In einem Fall aus Österreich prüft der EuGH die Einzelheiten des Rechts auf Rücktritt von einem Versicherungsvertrag wegen fehlerhafter Belehrung. Es geht unter anderem um die Frage, ob eine Belehrung fehlerhaft ist, wenn für den Rücktritt eine bestimmte Form verlangt wurde.



Queen verliest Johnsons Regierungsprogramm

Die britische Königin Elizabeth II. eröffnet heute das Parlament in London nach der Wahl in der vergangenen Woche. Die 93 Jahre alte Queen verliest dabei das Regierungsprogramm von Premierminister Boris Johnson. Dessen Konservative haben Dutzende Mandate hinzugewonnen und nun einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien. (mmr mit Material von dpa-AFX)