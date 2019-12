7 Themen, die am Freitag für Anleger wichtig sind

Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nur wenig bewegen. Der DAX +0,53% wurde vor Xetra-Handelsstart in etwa auf Vortagsschluss-Niveau taxiert bei 13.200 Punkten.



Am Montag noch hatte der DAX mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er um gut zwei Prozent wieder zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten. - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



Hexensabbat



Im Handelsverlauf steht heute der "Hexensabbat" genannte große Verfall an den Terminbörsen an, was noch zu etwas Hektik im Handel führen könnte. Vor allem spekulative Anleger versuchen dann, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. "Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.



"Beim DAX verfallen große Positionen mit Basispreisen bei 13.000 und 13.200 Punkten." Im EuroStoxx 50 sollten die Anleger laut Altmann wegen jeweils großer Volumina an Kaufoptionen die Marke von 3.700 Punkten und im marktbreiten US-Index S&P 500 von 3.150 Punkten im Auge haben.

Vorgaben aus den USA

An der Wall Street ließen sich am Vorabend die Investoren auch von wenig überzeugenden Konjunkturdaten und dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump nicht aus der Ruhe bringen, wie Christian Henke vom Broker IG am Morgen konstatierte. Mit immer neuen Rekorden laufen die US-Börsen den hiesigen Märkten vorweg. Mit dem Dow, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 meldeten drei Leitindizes neue historische Höchstkurse. Wenige Minuten vor der Schlussglocke zogen die Kurse noch einmal an. Auch wenig überzeugende Konjunkturdaten konnten Anleger nicht von weiteren Aktienkäufen abhalten. Der Dow Jones Industrial +0,49% rückte um 0,5 Prozent auf 28.377 Punkte vor.

Vorgaben aus Fernost



Die Börsen Asiens haben am Freitag kaum von den guten Vorlagen der Wall Street profitieren können. Nach zuletzt teils deutlichen Kursgewinnen halten sich die Anleger aktuell zurück. Zudem haben viele Investoren die Bücher für 2019 bereits geschlossen. In Japan fiel der Nikkei -0,20% um 0,2 Prozent auf 23.8163 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng +0,08% in Hongkong legten zuletzt leicht zu.

Konjunkturdaten



Am Morgen wurde bereits der GfK-Konsumklima-Index bekannt gegeben. Die Verbraucher in Deutschland bleiben demnach in Konsumlaune, auch wenn sich die Stimmung etwas eintrübt. In seinem monatlich ermittelten Konsumklima-Index prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für Januar einen Rückgang um 0,1 Punkte auf 9,6 Zähler. Im Dezember war der Wert um 0,1 Zähler gestiegen. Als Grund nannte das Unternehmen neben Verunsicherungen durch Handelskonflikte insbesondere die Diskussion um Negativzinsen auch für Privatanleger.

In Berlin gibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dann die jüngsten Zahlen seines Konjunkturbarometers bekannt. Das monatliche Konjunkturbarometer zeigt die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts und stellt damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung dar. Im Vormonat prägte noch Schwächephase der Industrie die Zahlen, der Konsum der privaten Haushalte stützte aber die Wirtschaft.



Um 14.30 Uhr steht dann in den USA die dritte Veröffentlichung der BIP-Daten für das dritte Quartal an. Zudem kommen Zahlen zu den Konsumausgaben im November. Zeitgleich erscheint der Personal Consumption Expenditures Preisindex (PCE-Kernrate) und damit der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator. Das Uni Michigan Verbrauchervertrauen um 16 Uhr beschließt die Woche.



Unternehmens-News



Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage am Morgen dürftig. Adidas +0,66% stehen nach Zahlen des US-Konkurrenten Nike +0,06% im Blick. Der weltgrößte Sportartikelhersteller hatte am Vorabend starke Umsatz- und Ergebnis-Kennziffern für das vergangene Geschäftsquartal präsentiert. So stieg der Nettogewinn um fast ein Drittel auf mehr als eine Milliarde Dollar.

Ceconomy-Aktien +2,06% könnten nach einer Kaufempfehlung durch die Baader Bank einen Blick wert sein. Die Papiere waren am Dienstag eingebrochen, nachdem der Elektronik-Händler (Media-Markt und Saturn) einen erneuten Dividenden-Ausfall angekündigt hatte. Von diesen Verlusten hat sich der Kurs inzwischen erholt und sogar noch deutlich hinzugewonnen. Baader-Analyst Volker Bosse lobte in seiner Studie, dass der Konzernumbau allmählich Ergebnisse zeige.



Schwarzbuch Börse 2019



Ab 11 Uhr präsentiert die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger auf ihrer Jahres-Pressekonferenz in München das "Schwarzbuch Börse 2019". Dabei werden die wichtigsten Skandale, Betrügereien und Abzocker am Kapitalmarkt 2019 aufgezeigt. Große Chancen auf eine Nennung haben diesmal dubiose Goldanlage-Modelle wie die der im September konkurs gegangenen Firma PIM Gold in Heusenstamm.



Abstimmung über Brexit-Abkommen



An diesem Freitagnachmittag will Großbritanniens Premierminister Boris Johnson im Parlament über sein Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden. Da seine Partei der konservativen Tories inzwischen die Mehrheit der Sitze hat, gilt eine Zustimmung als sicher. (mmr mit Material von dpa-AFX)