7 Themen, die am Freitag für Anleger wichtig sind

Die sich zuspitzenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürften der am Vortag ausgeprägten Kaufneigung an den weltweiten Börsen am Freitag einen Dämpfer verpassen. Vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex DAX -1,15% ein Minus von 0,6 Prozent auf 13.301 Punkte.



Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst. Für den EuroStoxx 50 -0,75% zeichneten sich am Morgen Verluste in ähnlicher Größenordnung ab. Als sicher empfundene Anlagen wie deutsche Bundesanleihen haben hingegen spürbaren Zulauf erhalten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future +0,37% stieg am Morgen um 0,4 Prozent auf 171,85 Punkte. - Folgende Themen dürften heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



USA lassen Iran-General töten



Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich mit der Tötung einer der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich verschärft. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam bei einem von Donald Trump angeordneten US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei drohte den USA daraufhin "schwere Rache" an.

Nach Meinung des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden stehen die Vereinigten Staaten möglicherweise "am Rande eines größeren Konflikts im Nahen Osten". US-Präsident Donald Trump habe "eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen", schrieb der Präsidentschaftskandidat der Demokraten in einer Stellungnahme.



Laut der Strategin Helima Croft vom Analysehaus RBC könnte in diesem Jahr der Konflikt zwischen dem Iran und den USA auf irakischem Boden ausgetragen werden. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb: "Die Eskalationsspirale ist in vollem Gang". Die entscheidende Frage sei jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereits sind. "Dieser Konflikt hat das Potential, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen", fuhr der Experte fort.



Ölpreise ziehen an



Die Ölpreise erreichten das höchste Niveau seit Mai 2019. Der Preis für ein Barrel WTI stieg am Terminmarkt um fast drei Prozent auf 62,70 Dollar, Brent verteuerte sich ähnlich stark auf 68,26 Dollar. Damit wurde sogar der Höchststand vom vergangenen September übertroffen, der nach einem schweren Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen markiert worden war.



Goldpreis auf höchstem Stand seit September



Auch Gold verteuerte sich deutlich. Infolge der schweren Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls am Morgen zeitweise 1.544 US-Dollar und damit so viel wie seit vergangenen September nicht mehr. Zum Vortag erhöhte sich der Goldpreis in der Spitze um fast 15 Dollar. Gold hat sich bereits in den vergangenen Tagen deutlich verteuert.



Vorgaben aus den USA



Die Rekordrallye an den US-Aktienmärkten ist auch im neuen Jahr nicht abgerissen. Im Sog eines festen Jahresauftakts an den internationalen Handelsplätzen profitierten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des Jahres 2020 von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China.



Alle drei großen US-Aktienindizes markierten neue Alltime-Highs. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial +1,16% schwang sich am Donnerstag am Ende um 1,2 Prozent auf 28.868 Punkte nach oben. Er schloss damit nur wenige Zähler unter seiner in den Schlussminuten aufgestellten Bestmarke von knapp 28 873 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 -1,09% ging es um 0,8 Prozent auf 3.257 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 +1,59% rückte noch stärker um 1,6 Prozent auf 8.872 Zähler vor.



Vorgaben aus Fernost



Anfängliche Gewinne an den Börsen Asiens kehrten sich nach der Nachricht von der Tötung des iranischen Generals durch die USA ins Gegenteil um. So liegt Chinas CSI 300 aktuell 0,4 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng ist 0,25 Prozent im Minus. In Japan haben die Börsen auch am Freitag noch geschlossen.



Unternehmens-News



Vor dem Hintergrund steigender Ölpreise könnten europaweit Fluggesellschaften unter Druck geraten, die oftmals stark unter steigenden Treibstoffpreisen leiden. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien der Lufthansa -8,03% bereits rund zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Einen Blick wert ist am Freitag auch Grenke -2,26%. Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister konnte sein Neugeschäft im abgelaufenen Jahr erneut steigern. Ein Händler kommentierte jedoch, das Unternehmen habe seine Marge zu Lasten des Wachstums verbessert. Auf Tradegate gaben die Anteilsscheine leicht nach.

Zudem könnten auch Analystenkommentare die Kurse bewegen. So empfahl die US-Bank Citigroup die Aktien von K+S -0,98% zum Kauf. Analyst Thomas Wrigglesworth geht von einer moderaten Erholung der Kalipreise aus. Die K+S-Papiere stiegen auf Tradegate um knapp ein Prozent.



Gemischte Bilanz der Top-Konzerne



Der Gegenwind für Deutschlands Konzerne wird nach Einschätzung des Beratungsunternehmens EY auch in diesem Jahr zunächst anhalten. "Erst im zweiten Halbjahr könnte die sich derzeit abzeichnende Entspannung bei den internationalen Handelskonflikten zu neuen Wachstumsimpulsen führen", erwartet Mathieu Meyer, Mitglied der EY-Geschäftsführung. Im vergangenen Jahr hatten die globalen Streitigkeiten und eine schwächere weltweite Nachfrage die Geschäfte der 100 umsatzstärksten börsennotierten deutschen Firmen belastet. (mmr mit Material von dpa-AFX)