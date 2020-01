7 Themen, die am Montag für DAX-Anleger wichtig sind

Positive Vorgaben aus Übersee im Hinterkopf schielen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche wieder Richtung neuer Rekorde. Vor Xetra-Handelsstart am Montag wurde das Börsenbarometer DAX -0,17% bei 13.518 Punkten taxiert und damit minimal unter dem Schlussstand vom Freitag. Während der MDAX +0,25% sich bereits in neuen Rekordhöhen befindet, blieb dem DAX der Sprung über seine bisherige Verlaufs-Bestmarke bei knapp 13.597 Punkten bislang versagt.



Rückenwind hatte den Aktienmärkten zuletzt die Aussicht auf eine Belebung der Weltwirtschaft verliehen. So hatten sich die USA und China auf einen Waffenstillstand im Handelsstreit geeinigt. Zahlreiche Konjunkturindikatoren zeichnen ein wieder freundlicheres Bild für die globale Wirtschaft. Gespannt warten die Anleger hierzulande daher auf die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag (siehe Wochenausblick).



Sollten die ZEW-Daten positiv ausfallen, könnten sie dem DAX frischen Schwung für den Sprung auf eine Bestmarke verleihen - falls es nicht schon heute dazu reichen sollte. So könnte dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart durchaus ein wenig die Orientierung fehlen, da in den USA wegen des "Martin Luther King Day" heute nicht gehandelt wird. - Folgende Themen könnten heute Einfluss auf die Kurse in DAX und Co nehmen.



Vorgaben aus den USA



Am US-Aktienmarkt hat es am Freitag wieder Rekorde gegeben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial +0,17% als auch der marktbreite S&P 500 -0,09% und die wichtigsten Technologiebarometer erreichten Höchststände. Angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes aber nahm die Dynamik zum Handelsende hin ab, so dass die bekanntesten Aktienindizes lediglich moderat höher schlossen. Am Montag bleibt die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dow lag am Ende 0,2 Prozent im Plus bei 29.348 Punkten. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 29 374 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich damit ein Plus von 1,8 Prozent.

Handel in Fernost



Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei +0,18% schloss 0,2 Prozent höher mit 24.083 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt moderat, während es für den Hang Seng -0,88% in Hongkong fielen moderat nach unten ging. Zuletzt hatte wiedergekehrter Konjunkturoptimismus - auch wegen des Waffenstillstands im Zollstreit zwischen den USA und China - den Börsen rund um den Globus Rückenwind verliehen.



Konjunkturdaten



Die Preisentwicklung zeigt in Deutschland weiter nach unten. Im Dezember fielen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Allerdings schwächte sich der Preisrückgang deutlich ab. Im November waren die Erzeugerpreise noch um 0,7 Prozent gesunken und damit so stark wie seit etwa drei Jahren nicht mehr.



Um 12 Uhr legt die Bundesbank ihren Monatsbericht für Januar vor. Weitere wichtige Konjunktur- und Unternehmenszahlen stehen nicht an.



IWF stellt Bericht zur Weltwirtschaft vor

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt eine aktualisierte Prognose zum Wachstum der Weltwirtschaft vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Chefvolkswirtin Gita Gopinath werden den neuen Ausblick heute ab 14 Uhr im schweizerischen Davos vor Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums präsentieren.



Weltwirtschaftsforum in Davos



Seit 1971 treffen sich in Davos jährlich Staatschefs, Manager, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure und Journalisten zum Weltwirtschaftsforum (WEF). Diskutiert wird über Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik. Zur 50. Ausgabe wollen mehr als 3000 Teilnehmer kommen, darunter EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, US-Präsident Donald Trump und Angela Merkel. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt.



Bevor am Dienstag das Jahrestreffen des WEF startet, ist es die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die klarmacht, was in den Schweizer Bergen passieren soll. "Wir verlangen", schrieb Thunberg im Namen der weltweiten Klimabewegung in einem offenen Brief in der britischen Zeitung Guardian, dass alle Teilnehmer, ob Unternehmen, Organisationen oder Regierungen, "unverzüglich und vollständig" alle Investitionen in fossile Brennstoffe beenden.



Unternehmens-News



Unter den Einzelwerten im DAX fällt vorbörslich lediglich Wirecard +0,74% mit größeren Kursveränderungen auf. Nach dem plötzlichen Kurseinbruch am Freitag-Vormittag setzt die Aktie des Zahlungsdienstleisters ihre Erholung am Morgen fort.



Der Gewerbe-Immobilien-Spezialist Dic Asset +3,32% erreichte seine Ziele für 2019 und will auch im laufenden Geschäftsjahr weiter wachsen. Der Aktienkurs schnellte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate um rund sieben Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag.



Der Technologie-Konzern Jenoptik hält entgegen bisheriger Pläne an seinem Militärgeschäft fest. Der Verkaufsprozess für die Sparte Vincorion wurde gestoppt, da die vorliegenden Angebote als zu niedrig bewertet wurden. Sie entsprächen im Ergebnis nicht dem im Geschäftsjahr 2019 bestätigten Potenzial von Vincorion und damit nicht den Erwartungen von Jenoptik, hieß es vom Management. Die Sparte soll nun als eigenständige Beteiligung weitergeführt werden. Die Aktie reagierte auf Tradegate positiv und legte zu.



Ansonsten dürften Umstufungen bewegen. So änderte die Baader Bank ihrer Bewertungen für Aktien aus dem deutschen Chemiesektor. Die Citigroup empfiehlt die ProSieben.Sat1-Aktie nun zum Kauf, während Goldman Sachs +0,13% sich zu Ströer +4,05% nun positiv äußert. Ströer sei einzigartig aufgestellt, um weiter Marktanteile in Deutschland zu gewinnen, da das Unternehmen die Digitalisierung in der Außenwerbe-Industrie vorantreibe. Die beiden letztgenannten Papiere legten vor dem Handelsstart zwischen ein und zwei Prozent zu.



EU kürzt Beitrittshilfen für Türkei



Die EU hat die sogenannten Vorbeitrittshilfen an die Türkei für 2020 drastisch gekürzt. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dem EU-Parlament mitteilte, fließt dieses Jahr nur ein Viertel der ursprünglich einmal vorgesehenen Summe. Gründe sind unter anderem der Gasstreit mit Zypern im Mittelmeer und die türkische Militäroffensive in Syrien. Über Borrells Mitteilung an das EU-Parlament hatte zuerst die Funke Mediengruppe (Samstag) berichtet. (Mit Material von dpa-AFX)