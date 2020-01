8 Themen, die am Dienstag für DAX-Anleger wichtig sind

Während an der Wall Street gestern die Rekordjagd weiterging, hält sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag noch vornehm zurück. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,24% mit 13.449 Punkten minimal unter seinem Vortagesschluss taxiert. Damit würde der deutsche Leitindex auf hohem Niveau verharren, nach wie vor in Schlagdistanz zum Rekordhoch von knapp 13.600 Zählern.



Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba zeigte sich allerdings skeptisch, die Aufwärtsdynamik des Dax habe jüngst nachgelassen. "Während neue, positive Impulse fehlen, um dem Markt neuen Schwung zu verleihen, könnte auf der anderen Seite die Risikoaversion jederzeit wieder zunehmen". - Folgende Themen könnten heute Einfluss auf die Kurse nehmen.



Vorgaben aus den USA



An der Wall Street ist die Rekordjagd am Montag in eine neue Runde gegangen. Viele wichtige Aktienindizes erreichten im Handelsverlauf nach einem gemächlichen Start Höchststände. Lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial +0,29% schaffte keine erneute Bestmarke. Die Anleger sind zuversichtlich mit Blick auf die in dieser Woche anstehende Unterschrift unter das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dies spielte vor allen den konjunktursensiblen Technologieaktien in die Karten. Der Dow legte um 0,3 Prozent auf 28.907 Punkte zu. Erst am Freitag hatte das bekannteste Börsenbarometer der Welt erstmals die Marke von 29 000 Punkten übertroffen. Der marktbreite S&P 500 -0,16% stieg um 0,7 Prozent auf 3.288 Punkte und schloss damit auf einem neuen Rekordhoch. Der Nasdaq 100 +1,16% als technologielastiger Index zog um 1,2 Prozent auf 9.070 Punkte an.

Handel in Fernost



Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war, deutlich nach oben ging, gab es in China und Hongkong leichte Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei +0,73% kletterte bis zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 24 025,17 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stand kurz vor Handelsende ebenso wie der Hang Seng -0,53% in Hongkong leicht im Minus.

Chinas Außenhandel gebremst

China und die USA bekommen ihren Handelskrieg deutlich zu spüren: Der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent eingebrochen, wie der chinesische Zoll bei der Vorlage der Zahlen in US-Dollar berechnet mitteilte. Chinas Importe aus den USA sackten sogar um 20,9 Prozent auf 122 Milliarden US-Dollar ab, während Chinas Exporte in die USA um 12,5 Prozent auf 418 Milliarden US-Dollar zurückgingen.



Konjunkturdaten



Neue Zahlen aus der Wirtschaft gibt es um 14.30 Uhr mit den US-Verbraucherpreisen und den Realeinkommen. Ansonsten bleibt es am Dienstag auf der Konjunkturdaten-Seite ruhig.



Unternehmens-News



Einen Blick wert sein dürften am Mittag und frühen Nachmittag die Quartalsberichte der drei US-Großbanken JPMorgan +0,68%, Wells Fargo +0,32% und Citigroup -1,48%.



Unter den Einzeltiteln im DAX gaben Beiersdorf -1,08% vorbörslich auf Tradegate um 1,3 Prozent nach. Die französische Bank Societe Generale stufte die Papiere des Nivea-Konzerns auf "Verkaufen" herab.



Der Licht- und Elektronikspezialist Hella +1,52% hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Man spürt die maue Autokonjunktur. Während sich der Umsatz im Zeitraum September bis November auf 1,74 Milliarden Euro bezifferte und damit auf Vorjahresniveau stagnierte, ging das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 11 Prozent auf 144 Millionen Euro zurück, wie das im MDAX -0,23% notierte Unternehmen am Dienstag in Lippstadt mitteilte. Der Überschuss ging um drei Viertel auf 85 Millionen Euro zurück, im Vorjahr hatte der Verkauf des Großhandelsgeschäfts einen Sonderertrag geliefert. Die Hella-Aktie zeigte sich vorbörslich kaum verändert.



Aktien von Evonik -0,30% gaben hingegen um 2,5 Prozent auf 25,90 Euro nach. Am Vorabend hatte der Großaktionär RAG Stiftung ein Aktienpaket von 5,4 Prozent zu 25,30 Euro je Aktie bei Investoren platziert. Damit lag der vorbörsliche Evonik-Kurs jedoch über dem Platzierungspreis.



Brexit-Debatte im EU-Parlament



Zweieinhalb Wochen vor dem Brexit debattiert das Europaparlament heute ab 10.30 Uhr über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien. Im Entwurf einer Resolution fordern die großen Fraktionen möglichst weitgehende Freizügigkeit für EU-Bürger in Großbritannien auch für Arbeit und Studium. Davon soll abhängen, wie eng die wirtschaftliche Partnerschaft künftig ausfällt. Über das Papier abgestimmt wird dann am Mittwoch. Für die britischen Europaabgeordneten ist es die letzte Sitzungswoche in Straßburg vor dem EU-Austritt am 31. Januar.



Weltwirtschaftsforum gibt Ausblick auf Jahrestreffen



Das Weltwirtschaftsforum (WEF) stellt ab 14 Uhr die Teilnehmer und das Programm seines 50. Jahrestreffens vor. Als Stargäste der viertägigen Veranstaltung in Davos werden US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und der britische Thronfolger Prinz Charles erwartet. Insgesamt diskutieren mehr als 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vom 21. bis 24. Januar unter dem Motto "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt" über aktuelle globale Herausforderungen.



EU-Kommission präsentiert Klimaschutz-Investitionsprogramm

Mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa pumpen, also 1000 Milliarden Euro. Wie das Geld aufgebracht werden soll, will die Kommission heute ab 15.30 Uhr in Straßburg erläutern. Zu den Vorschlägen gehört auch ein Hilfsprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro für europäische Regionen, denen die Klima- und Energiewende besonders schwer fallen wird. Dazu zählen auch deutsche Kohleregionen wie die Lausitz oder das Rheinland. (mmr mit Material von dpa-AFX)