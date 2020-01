ABB kündigt Stellenabbau in US-Stromnetzwerk an

10.01.2020 - 15:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Kim RichtersZÜRICH (Dow Jones)Der Schweizer Technologiekonzern ABB baut mehr als hundert Stellen in einem Stromnetzwerk in den USA ab. Die Belegschaft in dem Werk in South Boston im Bundestaat Virginia werde um 133 Mitarbeiter verkleinert, um die Struktur "schlanker und wettbewerbsfähiger" zu machen. An dem Standort sind bisher 467 Mitarbeiter beschäftigt.Das Werk ist Teil des Stromnetze-Geschäfts, das ABB an Hitachi verkauft. Die Entscheidung zur Entlassung von Mitarbeitern stehe jedoch in keinem Zusammenhang mit der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden soll, teilte die ABB Ltd mit. Der Konzern baut im Rahmen seiner vor einem Jahr angekündigten Umstrukturierung Stellen ab.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/sha/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.