ACS bestätigt trotz Cimic-Belastung Gewinnprognose 2019

Von Pietro LombardiBARCELONA (Dow Jones)Der Hochtief-Mutterkonzern Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) wird wegen einer Belastung aus einer Beteiligung seiner australischen Tochter Cimic im Mittleren Osten rund 400 Millionen Euro abschreiben. Das spanische Bau- und Infrastrukturunternehmen erwartet nach eigenen Angaben trotz dieser Belastung für das abgelaufene Jahr wie in Aussicht gestellt einen Nettogewinn von mehr als 950 Millionen Euro. Die Ausschüttungsquote soll unverändert 65 Prozent betragen.Cimic hatte zuvor angekündigt, dass die Belastung und der Rückzug aus dem Mittlerer Osten das Nachsteuerergebnis 2019 um etwa 1,1 Milliarden Euro schmälern wird. Es würde keine finale Dividende für 2019 festgesetzt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com