Adidas - Allzeithoch wackelt

Allzeithoch wackelt Die Adidas-Aktie konsolidierte ab Anfang August ausführlich Die Adidas-Aktie war in den letzten Jahren immer wieder die stärkste Aktie im DAX. Sie befindet sich in einer langfristigen Rally. Eine solche Rally spielt sich niemals ohne Konsolidierungen ab. Manche von diesen Konsolidierungen erstrecken sich über mehrere Wochen oder sogar Monate. Eine solche gab es nach dem Allzeithoch bei 296,75 EUR vom 01. August 2019. Diese Konsolidierung spielte sich in einem symmetrischen Dreieck ab. Ende November kam es zu einem ersten Ausbruchsversuch aus diesem Dreieck. Dieser gelang zwar noch nicht, aber der zweite Ausbruchsversuch am 16. Dezember. Seitdem zieht der Aktienkurs weiter an. Zum Allzeithoch ist ein inzwischen nicht mehr weit. Zudem äußerte sich der Adidas-Chef positiv über Geschäftsaussichten und bestätigte die bisherigen Prognosen, wonach Adidas mit einem zweistelligen Gewinnwachstum in diesem Jahr rechne. Weiterlesen