Adidas schafft 2019 neuen Rekord - Zeitung

22.12.2019 - 11:53 | Quelle: Dow Jones Newsw...

FRANKFURT (Dow Jones)Der Sportartikelkonzern Adidas schließt das Jahr 2019 mit einem neuen Rekord für Umsatz wie Gewinn ab. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Konzern wachse im vierten Quartal "deutlich schneller als das Quartal zuvor, so wie wir es erwartet und angekündigt haben", erklärte Rorsted. "Damit rechnen wir für das Jahr auch wieder wie geplant mit einem zweistelligen Gewinnwachstum."Auch in Sachen Nachhaltigkeit mache das Unternehmen Fortschritte, bekräftige der Adidas-Chef gegenüber der Zeitung. Im nächsten Jahr erwartet der Konzern Impulse durch die Olympischen Spiele und noch mehr durch die Fußball-Europameisterschaft.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/thlEND) Dow Jones NewswiresDecember 22, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.