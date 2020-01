ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Dezember mehr Jobs als erwartet

08.01.2020 - 14:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (Dow Jones)Die US-Unternehmen haben im Dezember ihren Personalbestand deutlicher als prognostiziert ausgeweitet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, erhöhte sich die Zahl der Stellen gegenüber dem Vormonat um 202.000. Analysten hatten ein Plus von lediglich 150.000 Jobs vorausgesagt. Das war der stärkste Anstieg seit April mit einem Plus von 255.000 Arbeitsplätzen. Im November waren nach aktualisierter Berechnung 124.000 (vorläufig: 67.000) Arbeitsplätze hinzugekommen.Der ADP-Bericht stützt sich auf etwas über 400.000 US-Unternehmen mit rund 23 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im Dezember auf der Basis des offiziellen Jobreports 160.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind nach einem kräftigen Plus von 266.000 im November. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei unverändert 3,5 Prozent.Webseite: http://www.adpemploymentreport.com/Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/smh/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.