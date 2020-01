Agenturen: Nordkorea schließt wegen Virus Grenzen für Touristen

22.01.2020 - 05:45 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SEOUL (dpa-AFX) - Zum Schutz gegen die in China ausgebrochene Lungenkrankheit schließt das benachbarte Nordkorea nach Angaben von Reiseagenturen vorerst seine Grenzen für ausländische Touristen. Nordkorea lasse von Mittwoch an keine Touristen mehr einreisen, teilten die in China ansässigen Agenturen Young Pioneer Tours und Koryo Tours auf ihren Webseiten mit. Von Nordkorea gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Bisher ist nichts von einem eingeschleppten Fall der durch ein neuartiges Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung bekanntgeworden.Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus, hieß es bei Young Pioneer Tours. Die Agentur beschreibt sich als Anbieter günstiger Reisen nach Nordkorea, das eines der am isoliertesten Länder der Erde ist.Das nordkoreanische Staatsfernsehen berichtete laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, dass das Land eng mit Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeite, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Die offizielle nordkoreanische Zeitung "Rodong Sinmun" berichtete über den Ausbruch der Krankheit in China und die Maßnahmen, die dort zu deren Eindämmung ergriffen wurden. Das neuartige Coronavirus breite sich rasch aus, hieß es.Nordkorea hatte in der Vergangenheit schon einige Male aus Furcht vor der Einschleppung von Viruskrankheiten, etwa im Fall des Sars-Virus 2003 oder gegen Ebola 2014, vorübergehend seine Grenzen dichtgemacht./dg/DP/zbQuelle: dpa-AFX