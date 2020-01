Airbus steigert Auslieferungen 2019 um 8 Prozent

10.01.2020 - 19:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Dave SebastianTOULOUSE (Dow Jones)Die Airbus SE hat ihre Flugzeug-Auslieferungen im vergangenen Jahr um 8 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden 863 Verkehrsmaschinen an 99 Kunden übergeben, wie der europäische Konzern mitteilte. Airbus erhielt im vergangenen Jahr 1.131 Bestellungen, netto belief sich der Auftragseingang auf 768 Maschinen. Im Jahr 2018 waren es 747 Maschinen gewesen. Im Laufe des Jahres wurden 173 Großraummaschinen ausgeliefertAirbus lieferte 642 Flugzeuge aus der A320-Familie aus, gegenüber 626 im Jahr 2018, und auch die Auslieferungen von Flugzeugen der Typen A220, A330 und A350 stiegen an. Dagegen wurden nur acht A380 an Kunden übergeben, nach zwölf Maschinen im Vorjahr. Zum Jahresende lag der Auftragsbestand bei 7.482 Flugzeugen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/flfEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.