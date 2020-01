Airbus stockt Kapazitäten für A321-Produktion in Frankreich auf

21.01.2020 - 11:33 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Olivia BugaultBARCELONA (Dow Jones)Airbus will seine Fertigungskapazitäten am französischen Standort Toulouse für die Schmalrumpf-Flugzeugbaureihe A321 ausbauen. Bis Mitte 2022 solle dazu das derzeitige A320-Produktionssystem modernisiert werden, erklärte der Flugzeughersteller. Die neuen Anlagen werden mehr Flexibilität für die A321-Produktion bieten bei unveränderter Gesamtkapazität für die Single-Aisle-Produktion in Toulouse, so Airbus.Eine Sprecherin sagte auf Anfrage von Dow Jones, es seien noch keine Produktionsziele für seine neue Produktionsanlage Werk festgelegt worden.Die A320neo-Flugzeugfamilie von Flugzeugen sei sehr gefragt, so Airbus. Derzeit gebe es nur eine europäische Montagelinie für die Montage von A321-Jets in Hamburg.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/rio/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.