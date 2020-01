AKTIE IM FOKUS: Aussage von Boeing zu Max-737-Freigabe belastet Kurs schwer

21.01.2020 - 20:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Freigabe des Flugzeugs Max 737 von Boeing -4,22% frühestens zur Jahresmitte hat am Dienstag den Kurs der Boeing-Aktien belastet. Sie rutschten um 5,5 Prozent ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit Ende 2018 - und waren mit Abstand der größte Verlierer im Leitindex Dow Jones Industrial -0,46% Kreisen zufolge zufolge rechnet der Flugzeughersteller frühestens im Juni oder Juli damit, dass der Unglücksflieger wieder die Zulassung erhält. Erst am Freitag musste Boeing ein neues Problem mit der Software bei der Flugzeugbaureihe einräumen. Analyst Robert Czerwensky von der DZ Bank hatte daraufhin gefordert, der neue Chef David Calhoun müsse nun "zügig das Ruder herumreißen"./bek/heQuelle: dpa-AFX