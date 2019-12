AKTIE IM FOKUS: Bayer mit Chartausbruch - Unterstützung im Glyphosat-Streit

23.12.2019 - 09:51 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bayer-Papiere +2,77% sind am Montag mit 74 Euro auf das höchste Niveau seit Oktober 2018 geklettert. Die Papiere der Leverkusener gewannen dabei an der Dax-Spitze rund 3,5 Prozent. Im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern erhielt der Konzern Unterstützung der US-Regierung. Überraschend ist dies allerdings nicht. Die Bundesumweltbehörde EPA hatte bereits zuvor betont, das umstrittene Pflanzengift Glyphosat - im Gegensatz zu mehreren US-Gerichtsurteilen - weiterhin nicht als krebserregend einzustufen. Mit 74 Euro kosten die Papiere nun wieder fast soviel wie vor einem neuerlichen Kurseinbruch im Oktober 2018 aus Furcht vor unwägbaren Milliardenrisiken wegen der Glyphosat-Klagen in den USA. Damals hatte eine US-Richterin entschieden, den Schadenersatz aus dem ersten US-Glyphosat-Prozess nur zu senken, statt den Prozess neu aufzurollen. Inzwischen setzen Marktteilnehmer darauf, dass sich das Unternehmen über kurz oder lang auf einen milliardenschweren Vergleich mit den zahlreichen Klägern in den USA einigt./ag/mis Quelle: dpa-AFX