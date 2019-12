AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf nehmen Fahrt auf nach Bruch des Abwärtstrends

20.12.2019 - 10:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Beiersdorf-Aktien +1,43% haben sich am Freitag mit plus 1,2 Prozent auf 106,30 Euro an die Dax-Spitze gesetzt. Die Papiere des Konsumgüterkonzerns schafften es nun auch deutlich über ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie im Wochenverlauf bereits den Abwärtstrend seit Anfang September knacken konnten. Damals hatten sie mit 117,25 Euro ein Rekordhoch erreicht, waren anschließend aber um 14 Prozent abgesackt. Die Experten können sich nicht entscheiden und verteilen sich gleichmäßig auf die Lager von Bullen, Bären und neutral eingestellten Analysten. Auch ihre Kursziele driften von 88 bis 124 Euro deutlich auseinander./ag/fba Quelle: dpa-AFX