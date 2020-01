AKTIE IM FOKUS: Continental unter Druck - Citi kassiert Kaufempfehlung

23.01.2020 - 09:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein verhaltener Analystenkommentar hat die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental -1,67% am Donnerstag belastet. Sie fielen als einer der größten Verlierer im Dax -0,59% um 1,70 Prozent auf 108,54 Euro, nachdem die Citigroup -1,11% ihre Kaufempfehlung gestrichen und die Papiere auf "Neutral" abgestuft hatte. Der Dax-Konzern leidet unter der Autoflaute: So sind im hessischen Werk Korbach Mitarbeiter aktuell in Kurzarbeit./mis/fbadpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX