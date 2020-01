AKTIE IM FOKUS: Daimler-Kurs trotzt Gewinneinbruch und Milliardenlasten zunächst

22.01.2020 - 09:42 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Autobauers Daimler -1,37% sind am Mittwoch nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zunächst nur kurz unter Druck geraten. Sie fielen in einer ersten Reaktion bis auf 45,39 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober. Wie der Konzern mitteilte, dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern im vergangenen Jahr unter Einbeziehung erwarteter Kosten für Diesel-Verfahren unter den Erwartungen liegen.Am Markt sei bereits mit einer Gewinnwarnung gerechnet worden, erklärte Frank Schneider von Alpha Wertpapierhandel das Kursplus. Zudem verwies er auf den festen Gesamtmarkt mit dem Dax +0,09% auf Rekordhoch.Schneider gab aber zu bedenken, dass die Eckdaten der Stuttgarter eigentlich noch schlechter ausgefallen seien als befürchtet. Das sei keine gute Basis für das neue Jahr. Zudem könnten nun auch Bedenken hinsichtlich der Dividende aufkommen. Ob die Aktien vor diesem Hintergrund ihre Gewinne behaupten können, erscheine also offen./mis/jha/dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX