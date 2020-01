AKTIE IM FOKUS: Daimler nach Rückruf und US-Absatz schwächster Autowert

06.01.2020 - 10:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die generelle Marktschwäche und eine große Rückrufaktion haben die Aktien von Daimler -2,13% am Montag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober gedrückt. Die Papiere fielen erstmals seit knapp drei Monaten unter 48 Euro. Zuletzt belief sich der Verlust auf 2,2 Prozent auf 47,99 Euro, womit sie der schwächste der drei Automobilhersteller im Dax -1,76% waren. Die Stuttgarter rufen in den USA Hunderttausende Autos wegen möglicherweise defekten Schiebedächern in die Werkstätten. Von dem Rückruf seien bis zu 744 852 Fahrzeuge betroffen, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Wochenende in Washington mit. Ein Händler verwies zudem darauf, dass der Kontrahent BMW -1,40% beim Absatz in den USA im Dezember erstmals seit 2015 Mercedes Benz überholt habe./bek/fba dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX