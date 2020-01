AKTIE IM FOKUS: Dic Asset steigen vorbörslich - Dividendenvorschlag

20.01.2020 - 08:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Dic Asset +3,32% haben am Montag im vorbörslichen Handel kräftig zugelegt. Sie sprangen auf Tradegate um 5,7 Prozent auf 16,58 Euro hoch im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist gab zu seinen bereits am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Jahreszielen für 2020 nun seinen Dividendenvorschlag für das abgelaufene Jahr bekannt. So soll die Dividende je Aktie 0,66 Euro betragen und damit ein Cent mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Bestätigt wurde zudem, dass das operative Ergebnis FFO (Funds from Operations) auf 104 bis 106 Millionen Euro zulegen soll, nachdem es 2019 um rund 40 Prozent auf 95 Millionen Euro geklettert war.Am Donnerstag hatte die Aktie bereits positiv auf die Zahlen reagiert und war auf den höchsten Stand seit Mitte 2008 geklettert, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten./ck/misQuelle: dpa-AFX