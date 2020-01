AKTIE IM FOKUS: Evonik fallen in Frankfurt - RAG Stiftung platziert Aktien

13.01.2020 - 18:51 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evonik -2,96% haben im nachbörslichen Handel am Montag unter der Ankündigung einer Aktienplatzierung gelitten. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns fielen in Frankfurt um rund 3 Prozent auf 25,75 Euro. Dies ist das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember.Evoniks Hauptaktionär, die RAG Stiftung, bietet institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens etwa 24 Millionen Aktien zum Kauf an. Dies entspreche etwa 5,2 Prozent des Grundkapitals. Nach der Transaktion werde die RAG-Stiftung voraussichtlich mit gut 59 Prozent an Evonik beteiligt sein.Die RAG Stiftung finanziert aus den Dividenden von Evonik die Ewigkeitskosten des 2018 eingestellten Steinkohlebergbaus./la/jha/dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX