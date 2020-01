AKTIE IM FOKUS: Fedex ziehen an - 'WSJ': Amazon-Händler dürfen Ground nutzen

14.01.2020 - 21:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Fedex +2,18% haben am Dienstag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft und das höchste Niveau seit Mitte Dezember erreicht. Zuletzt stand ein Plus von 2,83 Prozent auf 163,79 US-Dollar zu Buche. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, untersagt Amazon -1,45% seinen Händlern nicht mehr den Versand von Prime-Sendungen mit "Fedex Ground", einer Tochter von Fedex. Fedex Ground erfülle nunmehr die Voraussetzungen für eine pünktliche Leifeurng, hieß es.Die Nachricht strahlte auch positiv auf die Anteilscheine des Wettbewerbers UPS +0,89% aus: Dessen Papiere zogen ebenfalls an und lagen zuletzt rund 1 Prozent im Plus. Die Aktien von Amazon verloren zuletzt mehr als 1 Prozent./la/heQuelle: dpa-AFX