AKTIE IM FOKUS: Lampe-Kaufempfehlung schickt Aurubis auf Erholungskurs

22.01.2020 | Quelle: dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aurubis +3,61% sind am Mittwoch ihrer Flaute der vergangenen Wochen entkommen. Eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy" durch das Bankhaus Lampe wurde am Markt als Treiber dafür aufgeführt, dass die Aktien der Kupferhütte im MDax +0,14% um fast 4 Prozent auf 55,20 Euro stiegen. Sie waren damit der Spitzenreiter unter den dort gelisteten mittelgroßen deutschen Werten.Seit Mitte Dezember, als sie befeuert von vorgelegten Jahreszahlen bei 58 Euro ein Hoch seit Oktober 2018 erreicht hatten, befanden sich die Aktien zuletzt eher im Rückwärtsgang. Der Kurssprung am Mittwoch ist der erste deutliche Erholungsversuch, nachdem die Aktie vor einigen Tagen bis unter die 52-Euro-Marke gefallen war./tih/fbadpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX