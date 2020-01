AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall steigen auf Tradegate - Commerzbank rät zum Kauf

20.01.2020 - 09:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

(Kurs aktualisiert)FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Commerzbank hat den Aktien von Rheinmetall +3,77% am Montag frischen Schwung verliehen. Sie stiegen kurz nach dem Handelsstart um 3,34 Prozent auf 108,25 Euro. Damit setzten sich die Papiere deutlicher von ihrer 200-Tage-Linie ab, nachdem sie zuletzt um diesen längerfristigen Trendindikator herum geschwankt waren. Die Analysten der Commerzbank sehen weiteren Spielraum: Sie hoben das Kursziel von 120 auf 130 Euro an und stuften die Papiere entsprechend von "Halten" auf "Kaufen" hoch.Die Aussagen des Managements von einer Investorenkonferenz in New York implizierten, dass Rheinmetall eine aktive Rolle bei er Konsolidierung der Rüstungsbranche spielen wolle, schrieben die Analysten in ihrer Studie. Zugleich sei eine Verschlankung der Autosparte etwa durch einen Verkauf eines Teilbereichs nicht ausgeschlossen worden./mis/fbaQuelle: dpa-AFX