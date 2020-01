AKTIE IM FOKUS: Short-Squeeze bei Wirecard nimmt Fahrt auf

16.01.2020 - 12:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aufwärtsbewegung der Wirecard +5,82% -Aktien seit Wochenbeginn hat sich am Donnerstag nochmals beschleunigt. Die Papiere des Zahlungsdienstleister verteuerten sich um 5 Prozent auf 127,30 Euro, womit seit Montag ein Kursgewinn von fast 15 Prozent zu Buche steht. Begonnen hatte die Erholung mit der Nachricht des Wechsels an der Aufsichtsratsspitze bei dem Unternehmen.Ein Händler führt für die Kursgewinne das Eindecken leer verkaufter Aktien als einen Grund an. So habe beispielsweise der Short-Seller Coatue Management die Short-Position jüngst reduziert. Daneben könne auch eine hohe Bewertung des US-Fintech-Unternehmens Plaid durch den Kreditkartenkonzern Visa die vergleichsweise niedrige Bewertung von Wirecard wieder verstärkt in den Fokus von Anlegern rücken.Erneute Vorwürfe der "Financial Times" hinsichtlich der Geschäftspraktiken des Unternehmens hatten den Wirecard- Kurs Mitte Oktober um mehr als 20 Prozent einbrechen lassen. Seitdem hatten es die Papiere nicht mehr über die Zone um 123 Euro geschafft - die sie nun wieder hinter sich ließen./bek/misdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX