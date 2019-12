AKTIE IM FOKUS: Tesla lässt mit Rekord Daimler und BMW hinter sich

19.12.2019 - 18:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Aktien von Tesla +3,09% sind am Donnerstag erstmals in ihrer gut neunjährigen Börsengeschichte über 400 US-Dollar gestiegen. In der Spitze legte der Kurs um 3,5 Prozent auf 406,85 Dollar zu. Damit summiert sich die Kurs-Rally allein seit der Veröffentlichung von Quartalszahlen im Oktober auf fast 60 Prozent. Vom Tief Anfang Juni bei unter 180 Dollar haben sich die Papiere sogar mehr als verdoppelt. Bei gut 180 Millionen ausstehenden Tesla-Aktien beläuft sich der Börsenwert des Unternehmens mittlerweile auf knapp 73 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet gut 65 Milliarden Euro. Damit hat der Spezialist für Elektroautos die Marktwerte von Daimler -0,88% (53,4 Milliarden Euro) und BMW -1,16% (47,7 Milliarden Euro) bereits deutlich hinter sich gelassen. Zu Volkswagen -1,45% fehlt Tesla hingegen noch einiges: Die Wolfsburger bringen es auf eine Börsenkapitalisierung von gut 88 Milliarden Euro./bek/jha/