AKTIE IM FOKUS: Zwei Verkaufsempfehlungen lasten auf Uniper

10.01.2020 - 08:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gleich zwei Abstufungen durch große US-Investmentbanken haben am Freitag den Kurs der Uniper -2,61% -Aktie im vorbörslichen Handel belastet. Die Papiere des konventionellen Stromproduzenten gaben auf Tradegate um 2,7 Prozent auf 28,30 Euro nach im Vergleich zum Vortagesschluss auf Xetra.Die Citigroup senkte den MDax +0,10% -Titel von "Neutral" auf "Sell", während die Bank of America die Aktien von "Neutral" auf "Underperform" abstufte. Die Papiere, die sich in den vergangenen Monaten von einem Einbruch Anfang Oktober erholt hatten, dürften nun wieder unter die 50-Tage-Linie rutschen. Diese verläuft aktuell bei etwa 29 Euro und gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend./bek/misQuelle: dpa-AFX