Aktien Asien: Anleger bleiben zurückhaltend

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten haben Anleger das Handelstempo zum Ende der Woche weiter gedrosselt. Erneut gute Vorgaben aus den USA konnten den Mangel an großen Themen nicht beheben. Im US-chinesischen Handelsstreit ist ein erstes Teilabkommen in der Mache. Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin durchlaufe dieses zur Zeit eine technische und rechtliche Prüfung. Unterschriften und Freigabe würden Anfang Januar erfolgen, sagte er dem Nachrichtensender "CNBC". Zudem wurden von chinesischer Seite aus sechs weitere US-Produkte ausgewählt, auf die vorerst keine Zölle anfallen sollen. "Eine kleine Geste mit positiver Botschaft", schrieb Marktexperte David Madden von CMC-Markets in einem Kommentar. Dies habe den US-Börsen mit zu neuen Rekordständen verholfen. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten Donald Trump scheint die Märkte derweil eher wenig zu kümmern. Der Nikkei -0,20% beendete den Handel mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 23 816,63 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab um 0,25 Prozent auf 4017,25 Punkte nach. In Hongkong legte der Hang Seng +0,08% zuletzt um 0,07 Prozent auf 27 819,01 Punkte zu./kro/fba Quelle: dpa-AFX