Aktien Europa Schluss: Erneut wenig Bewegung - Handelsabkommen überrascht nicht

16.01.2020 - 18:12 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben am Donnerstag erneut keine großen Sprünge gewagt. Bereits im asiatischen Geschäft hatten die Anleger kaum auf die Unterzeichnung des Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Das Abkommen blieb ohne größere Überraschungen und ändert an vielen Grundsatzfragen wenig.Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 +0,14% rückte um 0,14 Prozent auf 3774,14 Punkte vor. In Paris legte der Cac 40 +0,11% um 0,11 Prozent auf 6039,03 Zähler zu. In London fiel der FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7609,81 Punkte und litt damit unter einem Kursrutsch bei den Aktien von Pearson -9,61% ./la/heQuelle: dpa-AFX