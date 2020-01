Aktien Europa Schluss: Kaum Bewegung vor US-chinesischem Handelsabkommen

15.01.2020 - 18:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 -0,16% hat am Mittwoch vor der anstehenden Unterschrift unter das erste US-chinesische Handelsabkommen etwas nachgegeben. Vor allem ein Medienbericht dämpfte die Stimmung, denn die Zölle für in die USA exportierten Waren aus China sollen Kreisen zufolge zunächst nicht gestrichen werden.Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone schloss 0,16 Prozent tiefer bei 3768,96 Punkten. In Paris verlor der Cac 40 -0,14% 0,14 Prozent auf 6032,61 Zähler. In London indes legte der FTSE 100 um 0,27 Prozent auf 7642,80 Punkte zu."Wir handeln aktuell in unsicheren Zeiten, die auch weiterhin die Widerstandskraft der Märkte und die mentale Stärke der Investoren testen", sagte Stephen Innes, Marktstratege beim Handelshaus AxiTrader./la/heQuelle: dpa-AFX