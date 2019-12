Aktien Europa Schluss: Stagnation - Anleger schliessen für 2019 die Bücher

18.12.2019 - 18:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die vorweihnachtliche Rally an Europas Börsen scheint ein Ende gefunden zu haben. Am Mittwoch gingen die Anleger nicht mehr ins Risiko, der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 -0,17% schloss mit einem Minus von 0,17 Prozent auf 3739,00 Punkte. Am Dienstag hatten die Börsen bereits Schwäche gezeigt, Investoren hatten Gewinne eingestrichen. Auch ein überraschend gutes ifo-Geschäftsklima im Dezember konnte Anleger zur Wochenmitte nicht mehr zu Aktienkäufen bewegen. In den ersten beiden Handelsstunden hatten die Kurse noch moderat zugelegt. Anschließend ging ihnen jedoch peu a peu die Luft aus. Das näher rückende Ende des Börsenjahres könnte dazu beigetragen haben. Analyst Christian Schmidt von der Helaba wies darauf hin, "dass eine zunehmende Zahl von Marktteilnehmern dabei ist, die Bücher für das laufende Jahr zu schließen oder dies bereits getan hat". In London hielt sich der FTSE 100 mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 7540,75 Punkte etwas besser. Der "Footsie" dürfte wie schon am Vortag vom schwachen Pfund profitiert haben, das die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen verbessern kann. Der Pariser Cac 40 -0,15% gab um 0,15 Prozent auf 5959,60 Zähler nach./bek/jha/ Quelle: dpa-AFX