AKTIEN-FLASH: Boeing vom Handels ausgesetzt - Mitteilung erwartet

23.12.2019 - 15:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handel der Boeing-Aktien wurde am Montag noch vor dem Start des regulären Handels in den USA ausgesetzt. Der Grund ist die Erwartung einer Unternehmensmitteilung, hieß es./mis/nas Quelle: dpa-AFX