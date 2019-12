Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - MDax setzt Rekordjagd fort

23.12.2019 - 09:18 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax -0,09% hat sich am letzten Handelstag vor Weihnachten auf hohem Niveau kaum vom Fleck bewegt. Der deutsche Leitindex stand am Montag 0,07 Prozent höher bei 13 328,17 Punkte. Der MDax +0,39% der mittelgroßen Werte knüpfte an seinen zuletzt guten Lauf an und stieg um 0,19 Prozent auf 28 494,02 Punkte. Im frühen Handel hatte er ein Rekordhoch erreicht. Insgesamt haben viele Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen und es ist mit ruhigem Handel zu rechnen. Alle anderen könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet./la/mis Quelle: dpa-AFX