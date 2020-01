Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach US-Angriff im Irak wieder im Rückwärtsgang

03.01.2020 - 09:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutliche Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder in Sorge versetzt. Der deutsche Leitindex Dax -0,89% fiel am Freitag um 0,91 Prozent auf 13 264,54 Punkte, nachdem er tags zuvor noch ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst hatte. Der MDax -0,64% der mittelgroßen Werte büßte am Freitag 0,90 Prozent auf 28 349,46 Punkte ein. In Europa verlor der EuroStoxx 50 -0,66% knapp 0,7 Prozent. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, war bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Der Schlag erfolgte nach Aussagen des Pentagons auf Anweisung von Präsident Donald Trump, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern - als "Akt der Verteidigung". Der Iran drohte den USA "schwere Rache" an./la/jha/ Quelle: dpa-AFX