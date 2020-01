Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verzeichnet zu Jahresbeginn moderate Gewinne

02.01.2020 - 09:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Börsentag des neuen Jahres hat der Dax +0,69% etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stand am Donnerstag 0,21 Prozent höher bei 13 276,95 Punkten. Der MDax +0,75% der mittelgroßen Werte gewann 0,46 Prozent auf 28 441,66 Punkte. In Europa stieg der EuroStoxx 50 +1,09% um gut 0,6 Prozent. "Das hervorragende Börsenjahr 2019 ist Vergangenheit. Heute werden die Uhren auf Null gestellt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die kommenden zwölf Monate könnten herausfordernd werden: Aktien seien bereits hoch bewertet und gleichzeitig schwächele die Wirtschaft. "Vieles spricht da für hohe Schwankungen anstatt hoher Kursgewinne", prognostizierte der Analyst./la/fba Quelle: dpa-AFX