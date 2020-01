Aktien Frankfurt Eröffnung: MDax-Rekord - Dax hält sich mühsam auf hohem Niveau

20.01.2020 - 09:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet positiver Vorgaben aus Übersee ist der Dax am Montag minimal schwächer in den Handel gestartet. Sein zwei Jahre zurückliegendes Rekordhoch bleibt aber in greifbarer Nähe. Der MDax +0,31% indes markierte zum Auftakt eine weitere Bestmarke und kletterte zuletzt um 0,38 Prozent auf 28 777,42 Zähler.Der Leitindex Dax -0,16% gab zuletzt um 0,13 Prozent auf 13 508,60 Punkte nach. Seinen bisherigen Höchstwert hatte er im Januar 2018 bei 13 596 Punkten erreicht."Momentan sieht es danach aus, als würden die letzten Meter hin zum Rekord am schwersten", sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader mit Blick auf die mühsame Klettertour seit Jahresbeginn. Während die US-Börsen dank besser als erwarteter Unternehmenszahlen und der Annäherung zu China im Handelsstreit immer neue Rekorde aufstellten, sei hierzulande weiter Geduld gefragt. Zumal es zum Wochenstart an Impulsen mangeln dürfte, da in den USA wegen des "Martin Luther King Day" Feiertag ist und die Handelssäle geschlossen bleiben./ck/misQuelle: dpa-AFX