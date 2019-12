Aktien Frankfurt Schluss: Vorweihnachtliche Ruhe an der Börse

19.12.2019 - 17:45 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. Frische US-Konjunkturdaten hatten ebensowenig Einfluss auf die Kurse, wie die Nachricht, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten Trump nun offiziell eröffnet wurde. "Es scheint, als wollen die Anleger keine großen Risiken mehr eingehen", konstatierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. In einer vorweihnachtlich ruhigen Sitzung dämmte der Dax -0,08% seine moderaten Verluste im späten Handel etwas ein und schloss mit einem Minus von 0,08 Prozent bei 13 211,96 Punkten. Der MDax +0,44% , in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vertreten sind, gewann letztlich 0,44 Prozent auf 28 316,18 Zähler./edh/jha/ Quelle: dpa-AFX