AKTIEN IM FOKUS: Alphabet auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Rekordhochs haben die Papiere der Google-Mutter Alphabet am Montag einen starken Wochenstart hingelegt. Die A- +1,42% als auch die C-Aktien +1,83% des Internetgiganten kosteten mit 1398,32 beziehungsweise 1396,50 Dollar so viel wie nie zuvor. Zuletzt gewannen beide unter den Top-Werten an der Technologiebörse Nasdaq mehr als 2,2 Prozent. Der Nasdaq 100 +0,12% erholte sich von seinen jüngsten Verlusten mit plus 0,2 Prozent. Begünstigt wurden die Alphabet-Aktien von einer Hochstufung von "Hold" auf "Buy" durch das Research-Haus Pivotal Research. Analyst Michael Levine sieht in Sundar Pichai, dem neuen Vorstandschef von Alphabet, einen Hoffnungsträger, wovon die Anteile profitieren sollten./ajx/he Quelle: dpa-AFX