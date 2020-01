AKTIEN IM FOKUS: Corona-Virus belastet weltweit Luftfahrtbranche

21.01.2020 - 15:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des mit SARS verwandten Corona-Virus hat am Dienstag weltweit auf die Kurse von Fluggesellschaften gedrückt. Die Lungenkrankheit wird von Marktbeobachtern als Risiko für die Luftfahrt- und Tourismusindustrie eingestuft. Der Ausbruch des Virus könnte die Nachfrage nach Dienstleistungen und insbesondere nach Reiseangeboten erheblich schmälern, schrieb Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp.Im breit gestreuten europäischen Aktienindex EuroStoxx 600 zählten unter anderem Lufthansa ±0,00% mit minus 2,7, Air France-KLM -2,93% mit minus 2,4 Prozent sowie IAG -5,77% mit einem Abschlag von 3,6 Prozent zu den Verlierern. Auch in den USA waren Fluglinien unter Druck. United Airlines büßten 2,7 Prozent ein und American Airlines 2,2 Prozent.Ganz anders Easyjet -0,55% , deren Aktien nach überraschend guten Zahlen des Billigfliegers die Spitze im Stoxx 600 übernahmen. Höhere Ticketpreise im Weihnachtsquartal hoben die Stimmung bei dem britischen Billigflieger und bescherten den Kursen an der Londoner Börse einen Aufschlag von 4,3 Prozent.Easyjet sei wahrscheinlich der größte Profiteur der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook , sagte Marktexperte Neil Wilson vom Analysehaus Markets.com. Auch Arbeitsniederlegungen bei British Airways und Ryanair -1,80% hätten zum Erfolg von Easyjet beigetragen./ssc/bek/heQuelle: dpa-AFX