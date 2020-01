AKTIEN IM FOKUS: Starker Ausblick von Ryanair beflügel Airline-Aktien

10.01.2020 - 09:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf eine fortdauernde Entspannung im Nahen Osten und vor allem ein erhöhter Ausblick von Ryanair +6,60% haben am Freitag der europäischen Airline-Branche Auftrieb verliehen. Aktien der Lufthansa -0,49% setzten die jüngste Stabilisierung fort und legten um 1,5 Prozent auf 16,405 Euro zu. Sie könnten somit den im November begonnenen Abwärtstrend wieder nach oben verlassen.Deutlich höher fielen die Kursgewinne der Billigflieger aus. In London zogen Ryanair um fast zehn Prozent an. In ihrem Fahrwasser stiegen Easyjet +3,79% um 5,8 Prozent und Wizz Air ebenfalls um 5,8 Prozent. Laut Analyst Gerald Koo vom Broker Liberum erhöhte Ryanair die Gewinnprognose für das Ende März auslaufende Geschäftsjahr um 18 Prozent. Die Nachfrage sei über die Feiertage stark gewesen, so der Experte./bek/misQuelle: dpa-AFX