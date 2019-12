AKTIEN IM FOKUS: Teamviewer und Delivery Hero setzen Rekordjagd im MDax fort

23.12.2019 - 11:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vor der Weihnachtspause haben die Aktien von Teamviewer +2,61% und Delivery Hero +2,29% am Montag noch einmal neue Bestmarken erreicht. Die Papiere des Herstellers von Software zur Computer-Fernwartung und für Videokonferenzen gewannen an ihrem ersten Tag nach der MDax-Aufnahme +0,42% 3,6 Prozent auf 31,36 Euro und die Anteile des Essenslieferanten kletterten um 2,5 Prozent auf 70,70 Euro. Delivery Hero sind mit einem Kursgewinn von 117 Prozent zweitbester Wert im Index mittelgroßer Werte im Jahr 2019. Ein besseres Ergebnis erzielten nur Varta +2,04% , die an diesem Montag ebenfalls erstmals im MDax gehandelt wurden. Sie konnten sich bis Anfang des Monats mehr als verfünffachen, litten zuletzt aber unter Gewinnmitnahmen. Teamviewer sind erst Ende September an die Börse gegangen und gewannen seither rund 20 Prozent./ag/mis Quelle: dpa-AFX