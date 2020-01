Aktien New York: Moderate Trump-Reaktion auf Iran-Vergeltung bringt neue Rekorde

08.01.2020 - 20:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch die Kurse am US-Aktienmarkt steigen lassen. Der marktbreite S&P 500 +0,96% erreichte kurz nach den Aussagen ein Rekordhoch und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,58 Prozent auf 3255,99 Punkte.Auch die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq drangen in bisher nicht erreichte Höhen vor. Der Nasdaq 100 +0,94% gewann zuletzt 0,82 Prozent auf 8918,57 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial +0,86% ging es um 0,63 Prozent nach oben auf 28 763,57 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke fehlen nur etwas mehr als 100 Punkte.Der Iran hatte als Reaktion auf den von den USA getöteten ranghohen General Ghassem Soleimani zwei vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak mit Raketen beschossen. Trump wiederum goss daraufhin kein neues Öl ins Feuer und forderte den Iran zur Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessen auf. Die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei auch im Interesse des Irans, sagte der US-Präsident. "Und wir sollten dabei und bei anderen gemeinsamen Prioritäten zusammenarbeiten." Trump kündigte zwar weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine unmittelbaren militärischen Schritte.Die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten scheint also zunächst gebannt. Die Vereinten Nationen werteten die Trump-Aussagen als Deeskalationszeichen im Konflikt mit dem Iran. Die Autoren des wöchentlichen Bernecker-Aktionärsbriefes sind der Meinung, dass sich Donald Trump vor den US-Wahlen in diesem Herbst keinen Krieg leisten kann. Der Iran wiederum wisse, dass er hoffnungslos unterlegen wäre.Nach einem Absturz eines Jets vom Typ 737-800 im Iran ging es am Aktienmarkt erneut um Boeing -0,89% . Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen bei dem Unglück des Flugzeugs einer ukrainischen Airline in der Nähe des Flughafens von Teheran alle Insassen ums Leben. Boeing steht nach zwei Abstürzen einer 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 enorm unter Druck. An diesem Mittwoch verloren die Papiere bislang 1,4 Prozent. Analyst Neil Wilson von Markets.com sprach von schrecklichen Neuigkeiten, die zu den schlechten Nachrichten für Boeing nun noch hinzu kämen.Mit Abstand das Schlusslicht im Dow war aber Walgreens Boots Alliance -6,26% nach Veröffentlichung von Quartalszahlen. Die Papiere sackten um gut fünfeinhalb Prozent ab, nachdem die Drogerie- und Apothekenkette für das erste Geschäftsquartal erneut einen deutlichen Gewinnrückgang ausgewiesen hatte. Zudem fielen die Kennziffern noch schlechter als erwartet aus.Gefragt waren dagegen Aktien von Kreditkartenfirmen: American Express +2,66% gewannen an der Dow-Spitze 2,2 Prozent, Visa +1,86% legten um 1,7 Prozent zu. Für die Anteile der Baumarktkette Home Depot +1,73% ging es um 1,8 Prozent hinauf. Die Experten der Credit Suisse hatte sie auf ihre Liste der "US Top Picks" gesetzt.Bei Tesla +4,81% brannte das Kursfeuerwerk weiter. Inzwischen rücken die Anteile des Elektroautobauers an die runde Marke von 500 Dollar heran. Zuletzt belief sich das Plus auf fast 6 Prozent.Der Essenslieferdienst Grubhub +14,37% prüft einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge Optionen inklusive eines Verkaufs. Die Anteile sprangen um fast 16 Prozent in die Höhe./ajx/heQuelle: dpa-AFX