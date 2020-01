Aktien New York: Rekordrally geht in eine neue Runde

17.01.2020 - 20:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street purzeln weiter die Rekorde. Auch am Freitag erreichten die wichtigsten Aktienindizes Höchststände. Angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes aber nahm die Dynamik zuletzt etwas ab. Am Montag wird in den USA wegen eines Feiertages nicht gehandelt.Der Leitindex Dow Jones Industrial +0,08% lag zuletzt 0,06 Prozent im Plus bei 29 316,49 Punkten. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 29 374 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von rund 1 Prozent an.Der marktbreite S&P 500 +0,24% stieg am Freitag um 0,22 Prozent auf 3324,26 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 +0,19% gewann 0,21 Prozent auf 9143,83 Zähler.Getrieben wird die aktuelle Rally unter anderem von der immer noch recht lockeren Geldpolitik der US-Bank und der zuletzt erreichten, ersten Teilvereinbarung im seit gut zwei Jahren geführten US-chinesischen Handelsstreit. In jüngster Zeit hätten sich zudem wichtige Stimmungsindikatoren stabilisiert, schrieb Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Zudem habe der Beginn der Saison der Quartalsberichte in den USA bisher überwiegend positiv überrascht.Das setzte sich am Freitag fort: So ging es für die Papiere von Schlumberger -0,29% , einem der großen Ausrüster der weltweiten Ölindustrie, um 0,5 Prozent nach oben. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal lag über der durchschnittlichen Analystenschätzung.Noch deutlich höher waren die Kursgewinne des Software-Entwicklers Progress Software +9,85% . Nach starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf den Jahresbeginn am Vorabend schnellte der Kurs um rund 4 Prozent nach oben. Die guten Nachrichten von Progress Software hatten am deutschen Markt bereits den Kurs von SAP +2,48% auf ein Rekordhoch steigen lassen.Die Papiere von State Street +3,40% kletterten um 3,6 Prozent. Die Erträge des Vermögensverwalters auf das verwaltete Portfolio übertrafen die durchschnittliche Erwartung von Analysten.Daneben sorgten Expertenkommentare für Bewegung. Nach einer Kaufempfehlung der Bank UBS stieg der Kurs des App-Entwicklers Snap +4,85% um mehr als 4 Prozent. Für Twitter +0,11% dagegen ging es leicht abwärts, nachdem die Bank UBS die Papiere des Kurznachrichtendienstes von der Kaufliste gestrichen hatte. Das tat auch die Investmentbank Morgan Stanley mit den Aktien des Computer-Urgesteins IBM -0,04% , die daraufhin im Dow etwas Prozent nachgaben./la/heQuelle: dpa-AFX